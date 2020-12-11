Медики Черниговщины получили современный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких центральной райбольнице Нежина (Черниговская обл.).

«Проект Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Ключевым элементом помощи стране стала закупка для государственных больниц свыше 200 современных аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день уже передано около 200 аппаратов. Это реанимационное оборудование высокого класса. Первые из них переданы еще в марте 2020 года. Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Генеральный директор больницы Юрий Солодько поблагодарил Фонд за аппарат «В ближайшее время он начнет работать по своему прямому предназначению, улучшит работу медиков и спасет жизни не одного пациента», – сказал он.

По словам заместителя главы Черниговской ОГА Александра Савченко, именно аппараты ИВЛ в настоящее время наиболее востребованы. Также он акцентировал, что поддержка медиков сегодня крайне необходима.

«Хочу напомнить, что в прошлом году мы получили от Фонда автомобили экстренной медицинской помощи. И сегодня – еще один пример того, как медучреждения получают современную аппаратуру», – дополнил начальник Управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачам отделения интенсивной терапии были вручены комплекты спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.