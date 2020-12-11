Болел коронавирусом – наценка: Сколько стоит похоронить умершего в Бахмуте

Минимальная стоимость погребения в Бахмуте (Донецкая обл.) – 4100-4200 грн. Но если речь идет о захоронении человека, который скончался от коронавируса, то это стоит дороже, «Вільне радіо».

Согласно закону о погребении и похоронном деле, у человека есть бесплатное место на кладбище. При захоронении родственника, администрация кладбища может выделить участок у других членов семьи. Однако за организацию захоронений нужно доплачивать. Можно воспользоваться услугами как муниципальных ритуальных служб, так и частных.

В Бахмутской ОТГ работает коммунальная ритуальная служба. Она входит в подразделение КП «Бахмутский комбинат коммунальных предприятий».

Минимальный тариф на захоронение от коммунальщиков получается около 4200 грн. В эту цену входит вынес и транспортировки тела, гроб, крест, выкапывание могилы и закапывание гроба. Но окончательная цена может колебаться в зависимости от материала гроба, полотенец, венков и дополнительных услуг. Например, коммунальная ритуальная служба также предоставляет место в камере хранения.

«Если человек умер и не требуется вскрытие, то особенно в жару люди заказывают вывезти тело в камеру хранения. 740 грн в сутки стоит. Если получается полутора суток, то все равно пишем, как за сутки. Помыть тело там стоит 465 грн. Человека омывают, бреют, одевают, приводят тело в порядок», – говорит начальник ритуальной службы КП «Бахмутский комбинат коммунальных предприятий» Валерий Мерков.

Также коммунальщики готовы отвезти тело и на кремацию в Харьков. Родственникам это обойдется примерно в 3000 грн. «До Харькова 250 километров. Мы все это организовываем. С ними связывается, доставляем туда тело, а они уже разбираются. В сумму входят официальные командировочные для сотрудников, катафалк и т.д.», – пояснил Мерков.

Но если умерший болел COVID-19, то похоронить его получится дороже. «Так как нужно приобрести защитные костюмы ребятам из бригады. Две машины: в одной – тело больного, а во второй – ребята. И двумя машинами возим. Их обрабатывают, дезинфицируют, делают кварцевание. Дополнительно это около 1500 грн нужно доплатить», – говорит начальник ритуальной службы.

В Бахмуте погребение болевших коронавирусом осуществляет только коммунальная структура, частные фирмы этим не занимаются.

Также организовывает похороны в Бахмуте фирма «Память». Минимальная цена на погребение колеблется на уровне 4100 грн. В эту цену входит:

заключение договора;

выкапывание и закапывание могилы;

обслуживание захоронения бригадой (копальщики);

услуги перевозки гроба;

аренда вожжей и подставок;

гроб, обитый шелковой тканью, подушка, покрывало, венок с лентой;

крест и табличка.

Также предприятие предоставляет дополнительные услуги. «Можем помочь в заказе священника, в заказе автобуса, и также мы можем забронировать количество мест на поминальный обед. Это мы предоставляем для удобства клиента, чтобы в трудную минуту облегчить все. Не всегда люди знают, где искать тот же автобус, в какой храм идти», – объясняет директор ритуальной службы «Память» Ирина.

Кроме того, фирма доставляет тела в другие города, в том числе и на кремацию в Харьков. Цена на транспортировку тела стоит 10 грн / км.