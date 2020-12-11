Аваков отреагировал на заочный арест в России нацгвардейца Маркива

Россия подтвердила свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. Так сегодня, 11 декабря, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал в соцсети на заочный арест Маркива в РФ.

«Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось – начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит"», – написал он.

Аваков добавил, что «Украина никогда не оставит своего солдата».

Как сообщалось ранее, сегодня суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, также в РФ его объявили в розыск. Его обвиняют в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка Славянского района под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Украина подала апелляционную жалобу на решение суда.

В мае 2020 года под Славянском провели следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера и российского переводчика. В ходе него было доказанр, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.

3 ноября суд Италии оправдал Маркива. Нацгвардеец вернулся в Украину.