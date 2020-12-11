Назад их не выпустят: Дети из без украинских документов «Л-ДНР» могут приехать только раз

Не у всех родителей, проживающих в «Л-ДНР», есть возможность приехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении. В результате дети остаются без легитимных документов. Поэтому нужно максимально упростить процедуру получения свидетельсв. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала советник по юридическим вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

«Дети без украинских свидетельств о рождении могут въехать [на подконтрольную Украине территорию] только один раз. И с единственной целью – получить свидетельство о рождении. Назад их не выпустят без украинского свидетельства», – сказала она.

Кузьменко отметила, что для оформления документов на подконтрольную территорию приезжают сами родители, без ребенка: «Как правило с маленькими детьми сюда не приезжают. И как правило, едут родители оформлять документы, не беря с собой детей».

При этом длительность и многошаговость процесса получения украинского свидетельства приводит к тому, что люди просто не приезжают с этой целью. «Вот у одинокой матери мало возможностей приехать, пройти по нескольким инстанциям (идти в РАГС, получить отказ, идти с ним в суд, ждать решение суда, потом снова в РАГС), а только потом возвращаться домой. У нее не с кем оставить ребенка... Или многодетные матери, которые не могут выехать. Даже их отец не может выехать», – отметила представительница УВКБ ООН.

Она рассказала вопиющую историю, когда одинокая мать приехала с 2-летней дочкой с неподконтрольного Донбасса, чтобы оформить свидетельство о рождении девочке. И в ожидании документа им пришлось жить на подконтрольной территории до двух недель. «Все это время она работала просто за еду. Она работала, убирала, чтобы получить пищу. А ребенок в это время игрался в помещении, где хранится инвентарь для уборки», – сказала Кузьменко.

Напомним, среди рожденных в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а в Крыму – 10%.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина облегчила использование таких документов лишь в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей.