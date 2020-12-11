В Украине проверят телеканал, в эфире которого выступил представитель «ЛНР»

В эфире телеканала «Наш» выступил представитель «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник. По данному факту Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала.

В сообщении Нацсовета уточняется, что речь идет о шоу «Пятница. Вечер», которое вышло 4 декабря, а также о повторе программы 6 декабря.

Мирошник выступал в программе по интернет-связи, находясь на неподконтрольной территории.

«В передаче Родион Мирошник высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в «обстрелах» оккупированной территории. Также он высказывал российские взгляды, в частности о том, что Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе», – поясняется в релизе Набсовета.

В ведомстве акцентировали, что высказывания представителя «ЛНР», распространенные в эфире телеканала, не соответствуют критерию объективности информации. Кроме того, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризма и пр.

Таким образом, в трансляции передачи «Пятница. Вечер» усмотрены признаки нарушения лицензиатом требований законов Украины «Об информации» и «О телевидении и радиовещании». «Все обстоятельства будут выяснены в ходе внеплановой проверки, которая будет проведена в период с 24.12.2020 по 15.01.2021», – резюмировали в Набсовете.