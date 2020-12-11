И обучает детей: Жительница прифронтового Светлодарска открыла салон красоты (Фото)

Ирина Киселева открыла салон красоты в прифронтовом городе Светлодарске (Донецкая обл.), также девушка активная зоозащитница, передают «Свои.city».

Ирина – профессиональный парикмахер, окончила Луганский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», знания совершенствовала на курсах.

До войны девушка работала в салонах красоты Луганска. После событий 2014 года она вернулась в родной Светлодарск.

«Повезло, что родители сохранили некоторые мои парикмахерские инструменты еще со студенческих времен. С этими инструментами я начала ходить по квартирам и стричь людей, так собирала своих первых клиентов», – вспоминает Киселева.

Затем арендовала помещение под парикмахерскую. «Около 4-х лет я проработала совсем без выходных, с безумно забитым графиком. Истощение было нереальным, но несмотря на это я радовалась, что могу заниматься любимым делом», – говорит Ирина.

Как-то в салон на стрижку пришла учительница одной из школ Светлодарска. «Мы заговорили о школьных делах, учениках. Поделилась с ней, что давно вынашиваю идею проводить занятия для подростков, на которых можно было бы обучать их ухаживать за своей внешностью, чтобы не навредить себе подростковыми экспериментами, как это обычно бывает. Затем эта учительница стала директором, вспомнила о моей идее и пригласила в школу преподавать факультативно. Эта работа очень вдохновила. Интерес детей к такой нестандартной новинке только рос», – рассказала мастер.

Но с каждым занятием Ирина понимала, что обычный школьный класс плохо подходит для парикмахерского дела. Также усложняло жизнь, что после занятий нужно было мчаться в салон к клиентам. Так появилась идея арендовать помещение старых мастерских, которые находятся на территории школы. Киселева за свой счет сделала ремонт и оборудовала помещение под парикмахерскую. Так появился Учебный центр красоты.

Кроме основной профессии Ирина – известная в Светлодарске зоозащитница. С единомышленниками организовала общественную организацию. «Нам удалось получить грант от ПРООН на стерилизацию бездомных животных, плюс местные власти выделили средства из бюджета Светлодарска… Все животные получили прививки и желтенькую клипсу, а люди в городе говорили, что наконец цивилизация и до нас дошла. Ведь впервые за все годы существования города стерилизовали животных», – отметила Киселева.

Сейчас волонтеры работают над созданием небольшого приюта для животных в соседнем селе. А в планах организации – заниматься еще озеленением города.