«Это был ужас, конечно»: В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке (Фото, видео)

В Мариуполе 30-летний житель города Торецка угрожал взорвать банковское отделение. Нападающий взял в заложники трех работниц и требовал прибытия руководства полиции. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что ЧП произошло 10 декабря. В полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка и захват заложников.

«Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов», – рассказали правоохранители, добавив, что у мужчины также был нож.

На место происшествия в течение 5-ти минут прибыла полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишин, а также спасатели и другие экстренные службы. В ходе спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев КОРДа, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

В ходе переговоров правоохранители предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно.

Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в город Торецк, где он жил раньше.

Было принято решение задержать его. В результате операции нападавший был обезврежен и задержан. Заложницы освобождены.

«Зашел мужчина, я даже на него внимание не обратила. Поставил рядом с кассой какую-то квадратную коробочку и достал нож. Я сразу позвала сотрудника, крикнула, что мужчина требует вызвать милицию. На это мужчина обернулся, и я сразу нажала тревожную кнопку. Зафиксировала все свои ячейки и опустила жалюзи. Но он начал угрожать, кричать – вызовите мне милицию, саперов, КОРД, я вас сейчас всех взорву… Сказал "я не шучу" и ударил стену. Верить ему или нет, но было очень страшно. Мы сидели на полу, слышали, как с ним проводили переговоры… Это был ужас, конечно. Я не столько за себя переживала, сколько за наших девочек», – рассказала одна из заложниц.

Взрывотехники проверили подозрительную коробку – опасных предметов в ней не обнаружили.

Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.