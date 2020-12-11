Нужно 8 лет: В лесничестве Донетчины показали, как выращивают новогодние сосны (Видео)

В Донецкой области несколько лесничеств выращивают сосны, которые в предновогодний период поступают в продажу. Один из таких питомников хвойных растений – Маяцкое лесничество Славянского лесхоза (пос. Маяки под Славянском).

Здесь выращивают сосну крымскую. Это работа кропотливая и многолетняя. Растят деревца из семян, а чтобы сосна достигла 1,5 – 2 метров – нужно 8 лет.

«Сначала мы собираем семена из шишек, затем высаживаем их в сеялку. Получаются небольшие росточки, которые мы потом пересаживаем в грунт», – рассказала мастер лесорассадника Маяцкого лесничества Галина Соцкая.

Она работает в питомнике уже 3 года. За это время высадила около 24 тысяч сосен.

Территория рассадника – 35 гектар, из которых 11 выделены под сосну. Остальные площади отданы под лиственные деревья – рябину, клены и дубы. «Под Новый год елочки у нас идут под сруб. А в остальное время года к нам приезжает много людей, которые занимаются озеленением территорий, парков, скверов», – продолжает специалист.

Несмотря на то, что плантацию охраняют, время от времени проникают браконьеры. Они рубят деревца для продажи на елочных базарах.

Поэтому лесники каждую срубленную сосну чипируют и сразу видно, что деревце срублено законно.

В эти дни в питомнике много желающих купить новогоднюю красавицу. «Мне посоветовали это место друзья. И вот 10 лет подряд я каждый год сюда приезжаю. Теперь буду наряжать с детьми», – говорит покупатель Андрей.

Охраняют новогодние деревья – специальные бригады. «Наша рейдовая бригада охраняет хвойный молодняк от незаконной рубки в предновогодний период. Для этого по Славянскому лесничеству созданы 5 рейдовых бригад – это 21 сотрудник лесной охраны, плюс привлекаем к патрулированию представителей полиции. В случае выявления нарушителей, им грозят штрафы от 790 грн до 1030 грн в зависимости от места, где была срублена елочка – является ли эта территория заповедником или нет», – отметил инженер охраны леса ГП «Славянский лесхоз» Максим Радченко.

Также охраняют иные деревья на территории лесничества – ежедневно охранники патрулируют 10 тысяч гектаров леса, инспектируют территорию на автомобилях и пешком.

Как сообщалось ранее, питомник хвойных растений Маяцкого лесничества Славянского лесхоза занимает площадь в 35 га. В предновогодний период подрощенные сосны продают как оптовикам для продажи на елочных базарах, так и единичным покупателям в розницу. Каждый желающий может выбрать и срубить понравившееся деревце сам – законно и недорого.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»