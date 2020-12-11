После пыток вскрыл вены: В «ДНР» судят россиянина- «ополченца»

В «ДНР» проходит «суд» над гражданином России, который воевал стороне «республики». Его обвиняют в хранении и перевозке оружия. Сейчас дело рассматривает «апелляционная палата верховного суда ДНР». После пыток мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом в соцсети сообщила бывшая жительница Харькова, активная сторонница «русской весны» Лариса Чубарова (позывной «Тереза», «Россиянка»), которая находится в «ДНР» после ее передачи в ходе обмена пленными.

Она не называет имя мужчины, отмечая лишь его позывной – «Трудный». «Часть информации о деле и ситуации у "Трудного" я получила от его мамы и жены, а часть – от его сослуживца, находящегося на сегодняшний день в РФ», – уточнила Чубарова.

«"Трудного" обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия. Но при этом, со слов сослуживца, ни по месту службы, ни по месту проживания "Трудного" ничего не нашли и не изъяли. А у третьих лиц нашли 3 гранаты и несколько цинков патронов», – пояснила она, добавив, что по делу проходят 10 фигурантов.

Россиянина арестовали в «ДНР» 2 апреля 2017 года и до 22 июня 2018 года держали в тайной тюрьме «МГБ ДНР» «Изоляция», которая находится в Донецке.

«Следователь» по его делу вымогал выкуп за освобождение мужчины – у его супруги Татьяны требовал 1,5 млн руб. (577 тыс. грн или 20 тыс. долл. по местному курсу валют на 11.12.20). Но таких денег у семьи не было.

Чубарова сообщает, что в «Изоляции» россиянин подвергался пыткам, избиениям, издевательствам. Не выдержав всего этого, через 15 месяцев «Трудный» вскрыл себе вены. После чего в июне 2018 года его перевели в СИЗО № 5 Донецка.

Факт нахождения в «Изоляции» и факты пыток зафиксированы в ответах на запросы и в справке из СИЗО № 5 Донецка, которые хранятся в материалах дела «Трудного».

«Есть ответ на запрос судьи Стратейчук (которая, кстати, на одном из заседаний, куда "Трудного" привезли со следами побоев, заявила, что он их заслужил). Ответ содержит информацию из СИЗО № 5 Донецка о том, что "Трудного" доставили в данное пенитенциарное заведение 22 июня 2018 года с ранами на левом предплечье», – продолжила Чубарова.

«Следователь, который вымогал выкуп, заявил, что содержание на "Изоляции" законно, так как существует указ № 358 от 1 декабря 2017 года о разрешении содержания под стражей на этом объекте. В интернете, я так и не нашла текста данного указа, как впрочем не нашла указа, который бы разрешал пытки, избиения и издевательства над содержащимися в тюрьме с названием "Изоляция", как впрочем и в любой другой тюрьме», – отметила «республиканка».

Чубарова подчеркивает, что не утверждает, что «Трудный» невиновен, ее возмущает ситуация с правами человека в «ДНР»: «В своих постах, я никогда не утверждаю, что герои моих повествований невиновны, но всегда говорю о недопустимости применения недозволенных методов ведения дознания и нарушениях в процессе досудебного следствия, судебных разбирательств».

Завтра, 11 декабря, состоится очередное заседание по делу «Трудного». «Рассмотрение проходит в закрытом режиме. Кроме того, на посещение всех заседаний судов вольными слушателями наложен запрет, мотивируемый карантинными мерами. Как правило, закрытые заседания судов означают, что дело находится под "патронатом" МГБ ДНР и если кто-то думает, что это вопрос сохранения гостайны, то я уверена – что это вопрос сокрытия беспредела, который творится на так называемой тюрьме МГБ ДНР "Изоляция"», – резюмировала Чубарова.

Как сообщалось ранее, сейчас в СИЗО Донецка содержатся много россиян. В основном это «ополченцы», которые ждут своих «приговоров» с 2014-2015 годов. К ним нет доступа родственников, и они не могут отправить родным даже письма. При этом ни Россия, ни «ДНР» не защищают таких граждан РФ. Кроме того, в ходе «следствия» у многих утеряны российские документы, у кого-то они просрочены, а восстановить паспорта в «ДНР» именно россиянам невозможно. И таким образом, даже при выходе на волю эти люди оказываются без каких-либо удостоверений личности, из-за этого не могут выехать из «республики».

Напомним, что точное количество россиян, которые сейчас сидят в тюрьмах и СИЗО «ДНР», – неизвестно, но речь идет о сотнях людей. По данным российской «Новой газеты», в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находилось около 500 граждан РФ, которых удерживали с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана, также озвучена и стоимость выкупа.