Сводка из зоны ООС за 11 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

«Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», – говорится в сообщении.

О нарушении режима прекращения огня НВФ были проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 12 декабря на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 3 раза. Применялось следующее вооружение: Горловское направление: РПГ – 1 раз (2 гранаты), также применялось стрелковое оружие. Донецкое направление: минометы 82 мм – 1 раз (6 мин), РПГ – 1 раз (2 гранаты). В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. шахты 6/7), Спартак, г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»)».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 11 декабря, со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».