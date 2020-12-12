На социальную поддержку: Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов долларов

Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 300 млн долларов для преодоления последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, передает «УНН».

Отмечается, что кредит будет предоставлен в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

«Дополнительное финансирование укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через соответствующую государственную программу социальной помощи с целью недопущения попадания 1 млн граждан Украины за черту бедности в результате пандемии COVID-19. Решение о первом Дополнительном финансировании вышеупомянутого проекта в размере 150 млн долларов США было принято 30 апреля 2020 года», – сообщили в учреждении.

По прогнозам Всемирного банка, из-за последствий пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4%, достигнув к концу 2020 года около 23%.

«Выделенные средства помогут Украине профинансировать неотложные меры в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии COVID-19, которые предусматривают экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии. Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут осуществляться по действующей программе государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, займ поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы», – отмечают во Всемирном банке.

По оценкам учреждения, 60% граждан Украины, находящихся на грани бедности из-за экономических последствий вспышки COVID-19, пока не получают социальную помощь ни по одной из существующих программ социальной защиты.