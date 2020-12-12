Ушел из жизни актер Валентин Гафт

Актер Валентин Гафт умер сегодня, 12 декабря, в Москве. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова, передают российские СМИ.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», – сказала она.

Ему было 85 лет. Летом прошлого года Гафт перенес инсульт, после которого проходил длительную реабилитацию.



Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе в таких известных картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!, «Чародеи», «Небеса обетованные» и других.