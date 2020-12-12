В «ДНР» за сутки подтвердили 205 случаев COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки диагноз коронавирусного заболевания подтвердили у 205 человек. При этом умерли 8 пациентов. Такие данные сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 569 исследований, из них выявлено 195 случаев заболевания (34,3%) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – утверждают в «минздраве».

По состоянию на 10:00 12 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 401:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 991 пациент (32,2% от общего числа заболевших);

выздоровели – 7 273 человека (58,6%);

летальных случаев – 1 137 (9,2%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 105 случаев пневмоний (это на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки), госпитализирован 71 человек. Всего на лечении находятся 1 626 пациентов с пневмониями, из них 550 – на кислородной поддержке (+27 за сутки).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 12 декабря в Украине COVID-19 заболели 885 039 человек (494 001 пациент выздоровел, 14 998 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 29 031 случай (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 592), Луганской области – 7 705 случаев (выздоровели – 5 666 пациентов, летальных случаев – 206).

В «ЛНР» – 1 868 заболевших (выздоровели – 1 627 человек, скончались – 156 человек).