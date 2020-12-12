+642 новых случая за сутки: На Донетчине от COVID-19 умерли еще 26 человек (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки подтвердили 642 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
Еще 26 человек за последнее время умерли от коронавирусной болезни:
- 16 – в Мариупольской ОТГ;
- 3 – в Славянской ОТГ;
- 2 – в Дружковской ОТГ;
- по 1 – в Краматорской, Константиновской, Кураховской, Новогродовской и Бахмутской ОТГ.
За пятницу, 11 декабря, лаборатории сообщили о еще 642 больных коронавирусом, среди которых 37 детей:
- 332 – в Мариупольской ОТГ;
- 93 – в Краматорской ОТГ;
- 45 – в Бахмутской ОТГ;
- 28 – в Славянской ОТГ;
- по 24 – в Константиновской и Волновахской ОТГ;
- 15 – в Лиманской ОТГ;
- 14 – в Покровской ОТГ;
- 11 – в Никольской ОТГ;
- по 10 – в Мирнгорадской и Ольгинской ОТГ;
- 7 – в Мангушской ОТГ;
- 6 – в Сартанской ОТГ;
- 5 – в Торецкой ОТГ;
- 4 – в Соледарской ОТГ;
- по 2 – в Мирненской, Селидовской, Новогродовской и Добропольской ОТГ;
- по 1 – в Угледарской, Николаевской, Черкасской, Андреевской, Авдеевской и Александровской ОТГ.
«Пандемия не снижает обороты. Заразиться может каждый, и нельзя заранее знать, каким будет ход болезни. Пока не станет доступной вакцина, единственным способом уберечься от болезни остается придерживаться соблюдения карантина и противоэпидемических рекомендаций Минздрава», – подчеркнул Кириленко.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 29 031 случай заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 16 519 человек (56,9% от всех заболевших);
- на лечении – 11 920 пациентов (41,1%);
- летальных случаев – 592 (2,0%).
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 12 декабря в Украине COVID-19 заболели 885 039 человек (494 001 пациент выздоровел, 14 998 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 7 705 случаев (выздоровели – 5 666 пациентов, летальных случаев – 206).
В «ДНР» – 12 401 заболевший (выздоровели – 7 273 человека, скончались – 1 137). В «ЛНР» – 1 868 заболевших (выздоровели – 1 627 человек, скончались – 156 человек).