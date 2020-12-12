«Ледяные реки, ледяные берега»: В «ДНР» месяцами по улицам течет вода (Фото)

В «ДНР» с наступлением морозов обострилась проблема порывов водопроводов и канализации. Жители сообщают в соцсетях о множественных порывах и жалуются на бездействие ЖЭКов и водоканалов.

Как пишут люди, вода льется от нескольких дней до нескольких месяцев, а в отдельных местах – даже лет. При этом коммунальные службы не спешат реагировать на обращения.

«Макеевка, Червоногвардейский район, улица Завокзальная. Три года и пять месяцев течет вода по улице, а не из кранов. Никто ничего не делает», – сообщают жители в одном из местных Telegram-каналов.

Люди делятся своими коммунальными проблемами и показывают последствия порывов в виде обледеневших «рек» на улицах:

«Донецк, Кировский район, улица Шушенская. Уже дня 3-4 льет вода»;

«Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Волжская и Попова. У нас без изменений, никто так и не приехал»;

«Торез (после декоммунизации Чистяково – ред.), улицы Рылеева и Д. Богатыревой. Ледяные реки, ледяные берега. Водоканал, как всегда, бездействует»;

«Торез, спуск от ост. Клубная, течет канализация уже недели две, стоит вонь и невозможно пройти. Переулок Г. Успенского , месяц течет вода, скоро будет река. Чтобы добраться домой нужно идти по воде»;

«Кто-то без воды, а тут рекой течет... А по пр. Гагарина (республиканская трасса) в том же Торезе уже сколько времени каток... Донецк, Киевский район, Щегловка, ул. Новочеркасская. Нет воды 2 дня. Водоканал говорит, ведутся работы, на телефоны ЖКХ никто не отвечает. Дома маленький ребенок», – пишут люди.

Жители также делятся «лайфхаками» по общению с коммунальными службами.

«На Мирном в одной из 14-этажек не было никакой воды почти три дня, при чем не первый раз, везде в соседних домах вечером пошла, а у нас нет. По телефону в аварийке отвечали, что когда-нибудь дадут. И в этом доме полно маленьких детей. Всем на все плевать....Неоднократно выясняли отношения с ЖЭКом, обращались в министерство ЖКХ с жалобами и в администрацию города. Сначала просто отписки обычно, потом принимаются меры. Так что могу пожелать нервов покрепче и везде звонить, писать, обращаться, к сожалению, только так можно чего-то добиться», – пишет жительница Донецка Катерина.

Напомним, в «ДНР» жители сообщают в соцсетях, что с наступлением морозов местами на дорогах образовались ледяные «реки» там, где раньше разливалась вода. Причем в отдельных случаях водителям приходится делать большой крюк, чтобы обогнуть обледенение на узкой дороге.