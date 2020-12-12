На неподконтрольном Донбассе в плену удерживают 251 украинца, – омбудсмен

В плену на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса находится 251 гражданин Украины. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

«Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста, чтобы нарастить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинг», – написала Денисова в Facebook.

Она также отметила, что призвала госпожу Симмонс обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

«Ведь в ней есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведений об украинских граждан, находящихся в Российской Федерации, обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях, участником которой является Российская Федерация, и обеспечить украинским должностным лицам, включая Уполномоченного ВРУ по правам человека, возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, и немедленного освобождения всех пленников Кремля», – подчеркнула омбудсмен.