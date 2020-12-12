Умерли еще 4 больных: На Луганщине подтверждены 90 новых случаев COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждены 90 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 4 больных. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина и 66-летняя женщина из Северодонецка; 79-летняя женщина и 67-летний мужчина из Старобельского района», – говорится в сообщении.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 1 человек;

Рубежное – 15;

Северодонецк – 27;

Кременской район – 5;

Марковский – 3;

Меловской –1;

Новоайдарский – 9;

Новопсковский – 6;

Попаснянский – 12;

Станично-Луганский – 11.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 705 человек, из них:

выздоровели – 5 666 человек (73,5% от общего количества заболевших), в том числе 109 – за последние сутки;

лечатся – 1 833 человек (23,8%), в том числе 385 – стационарно, 1 448 – амбулаторно.

умерли – 206 человек (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 19,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 12 декабря в Украине COVID-19 заболели 885 039 человек (494 001 пациент выздоровел, 14 998 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 29 031 случай (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 592).

В «ДНР» – 12 401 заболевший (выздоровели – 7 273 человека, скончались – 1 137). В «ЛНР» – 1 868 заболевших (выздоровели – 1 627 человек, скончались – 156 человек).