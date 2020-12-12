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Срикошетили пули: На Донбассе ранены двое украинских военных

12.12.20 14:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 12 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия.

«Вследствие рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», – говорится в сообщении.

О нарушении НВФ режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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