Срикошетили пули: На Донбассе ранены двое украинских военных

Сегодня, 12 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия.

«Вследствие рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», – говорится в сообщении.

О нарушении НВФ режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.