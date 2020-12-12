В Украине нужно создать нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России, – Яценюк

Начало полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины, – это важный и далеко идущий сдвиг. Справедливость должна быть установлена и доведена до исполнения. Об этом сегодня, 12 декабря, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в Facebook.

Политик напомнил, что как премьер-министр дал прямые указания подать максимальное количество исков против России. На основе этих инициатив Верховная Рада и Кабинет министров обращались в Международный уголовный суд в 2014 и 2015 годах.

«Мы начали целый комплекс международных судебных процессов. По одному из них Украина уже выиграла иск против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже», – напомнил Яценюк.

Согласно недавнему сообщению, подчеркнул лидер «Народного фронта», Международный уголовный суд начинает полноценное расследование преступлений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины, и преступных действий режима Януковича во время Революции Достоинства.

«Это – важное и далеко идущий сдвиг. Справедливость должна быть установлена и доведена до исполнения. Надо также продолжить логику действий наших правительств», – подчеркнул лидер НФ.

По убеждению Арсений Яценюка, Верховная Рада и правительство должны создать национальное агентство Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации.

«Это должен быть единый орган для изучения и обобщения всех фактов, связанных с вооруженной агрессией и ее последствиями, а также для представления позиции Украины и привлечения высших должностных лиц России к уголовной ответственности», – пояснил экс-премьер.