«Скорая не едет»: В Донецке подросток выпал из окна многоэтажки (Фото)

Сегодня, 12 декабря, во временно неподконтрольном Донецке подросток выпал из окна многоэтажного жилого дома. После падения мальчик остался жив и пытался подняться. Жители вызвали «скорую», но она долго не приезжала. Об этом дончане рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел в Куйбышевском районе города, по ул. Краснозоринская, 92.

«Ребенок выпал с 7-го этажа, а скорая не едет. Вызвали х*ен знает когда и нет никому дела. Это что происходит с врачами у нас? Люди вообще никому не нужны?», – возмущается житель Донецка, находящийся рядом с лежащим подростком.

Мужчина рассказал, что мальчик пытался подниматься, но его останавливали, поскольку при падении с такой высоты есть серьезные внутренние травмы, и без медиков его нельзя было двигать. Подростка укрыли одеялом, чтобы он не замерз в ожидании «скорой».

Скриншот видео из соцсетей

«Ужас какой, взрослый парень вроде, не малыш....как так получилось?... Врачей нет. А те, кто остался, увольняются каждый месяц... Скорую вызывал, через 4 часа перезвонили и спросили, еще нужна скорая или уже нет? Проехать им три перекрестка... Вызывала себе скорую, разрубала руку, сильное кровотечение, по итогу скорую ждала 40 минут, пришлось отклонить вызов и ехать на такси... Если на самом деле такая высота, то парень в рубашке родился...», – сочувствуют и делятся своими историями дончане.