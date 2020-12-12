Водитель вышел в магазин: В Мариуполе сгорел автобус (Фото)

В Мариуполе сегодня, 12 декабря, сгорел частный автобус. При пожаре никто не пострадал, передает «MRPL.city».

Инцидент произошел утром по улице Орловская в Кальмиусском районе города. По словам владельца автобуса, на момент возгорания в салоне никого не было.

Огонь перекинулся на крышу рядом стоящего здания, пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

«Водитель вышел из машины в магазин. И мимо проходящий человек сообщил ему о том, что горит автобус», – рассказал владелец транспорта.

Он пояснил, что этот частный автобус не работал в режиме общественного транспорта.

В ближайшее время будет проводиться экспертиза для выяснения причины возгорания.