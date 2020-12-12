Помогал захватчикам города: В Мариуполе разоблачили бывшего участника НВФ «ДНР»

В Мариуполе разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», который помогал во время событий «русской весны» захватывать город. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, вчера пограничники совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

«Местный житель стал на сторону пособников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Мужчина выполнял задание российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в Мариуполе, который был захвачен боевиками так называемой "ДНР"», – говорится в сообщении.

По данному факту по материалам Главного оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Мужчину правоохранители доставили в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

В целом за текущий год оперативно-розыскными подразделениями Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины были установлены 84 человека, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований, из них 45 лицам было объявлено о подозрении, и 33 человека признаны виновными в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК.