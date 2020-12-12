Долго не снимали в кассе: В «Ощадбанке» объяснили, когда о переселенцах сообщают в Пенсионный фонд

Недавно Кабмин принял решение о проверке получателей соцвыплат и пенсий, которая запускается, если в течение года человек не проходил идентификацию или операции не проводились им лично. В колл-центре «Ощадбанка» рассказали, в каких случаях информация для проверки передается о пенсионерах-внутренне перемещенных лицах, сообщают «Донецкие новости».

Пенсионеры, находящиеся в «Л-ДНР», обеспокоены затянувшимся карантином и невозможностью из-за закрытых пунктов пропуска попасть на подконтрольную украинской власти территорию. У многих просрочены карты и нет возможности приехать в отделения банка для идентификации и снятия денег.

В то же время согласно изменениям в постановление КМУ № 1098 от 11.11.2020 года, «если суммы пенсии и денежной помощи получаются с использованием платежной карты, срок действия которой превышает один год, и в течение года по такой платежной карте не проводились расходные операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация лица, – уполномоченный банк уведомляет об этом соответствующий орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения».

В этой связи в колл-центр обратился временный переселенец, у которого электронное пенсионное удостоверение (карта ЭПУ).

«Считаются ли для "Ощадбанка" проведением расходных операций лично получателем случаи, когда я на компьютере, через свой личный кабинет в "Ощад24/7" с карты ЭПУ пополняю счет на своем мобильном телефоне или перевожу пенсионные деньги на другие карты "Ощадбанка" и на карты других банков?», – задал вопрос мужчина.

«Рекомендуем проводить снятие наличных через кассу банка хотя бы один раз на протяжении года на сумму больше 100 гривен, а также другие операции, которые будут свидетельствовать об использовании средств на вашем счете (перевод средств, пополнение мобильного, оплата услуг и т.д.)», – ответили в «Ощадбанке».

При этом в банке уточнили, что перевод с карты на карту и пополнение мобильного не являются операциями снятия наличных.

Еще одна пенсионерка-ВПЛ поинтересовалась, передаются ли данные для проверки в Пенсионный фонд через год, если человек лично не снимает деньги через кассу или банкомат, но у него есть переводы с карты на карту или пополнение счета мобильной связи в течение этого года.

«Согласно изменениям в постановление КМУ о порядке выплат пенсий через учреждения банков (постановление КМУ от 11.11.2020), если сумма пенсии получается с использованием платежной карты на протяжении года и по такой карте не проводились расходные операции лично получателем, а банком не проводилась идентификация, то банк уведомляет ПФУ для последующей верификации личности получателя», – разъяснили в банке.