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На Донетчине показали строительство моста между Бахмутом и Светлодарском (Видео)

12.12.20 19:42
Фото: скриншот видео Facebook
Фото: скриншот видео Facebook

В Донецкой области продолжается строительство путепровода на трассе Киев-Харьков-Довжанский между Бахмутом и Светлодарском. О продвижении работ сегодня, 12 декабря, сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Работы начались в сентябре этого года и идут согласно графику. Старый мост на этом месте был разрушен во время активных боевых действий; новый будет шире, надежным и красивым», – написал Кириленко.

Представитель подрядчика по строительству моста рассказал, что уже смонтировали новые стойки, работы ведутся с соблюдением температурных режимов и всех технологических норм.

Общая протяженность путепровода через железнодорожные пути составит 42,85 погонных метра.

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