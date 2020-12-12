На Донетчине показали строительство моста между Бахмутом и Светлодарском (Видео)

В Донецкой области продолжается строительство путепровода на трассе Киев-Харьков-Довжанский между Бахмутом и Светлодарском. О продвижении работ сегодня, 12 декабря, сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Работы начались в сентябре этого года и идут согласно графику. Старый мост на этом месте был разрушен во время активных боевых действий; новый будет шире, надежным и красивым», – написал Кириленко.

Представитель подрядчика по строительству моста рассказал, что уже смонтировали новые стойки, работы ведутся с соблюдением температурных режимов и всех технологических норм.

Общая протяженность путепровода через железнодорожные пути составит 42,85 погонных метра.