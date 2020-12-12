Тестировать на COVID-19 будут всех с симптомами респираторного заболевания, – Степанов

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни в части проведения тестирований. Теперь будет значительно расширен круг лиц, которые смогут бесплатно пройти исследование на COVID-19. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

Он отметил, что такое решение связано с тем, что сейчас мощности государственных лабораторий не загружены на 100%, поскольку уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием.

Согласно нововведениям Минздрава, ПЦР-тестирование будет проводиться всем лицам как с симптомами коронавирусной болезни, так и с признаками любого другого респираторного заболевания.

Кроме того, лицам с симптомами респираторного заболевания будут проводить быстрые тесты на антиген, результаты которых получаются через 15 мин.

«Положительный результат такого тестирования, согласно рекомендациям производителей экспресс-тестов и рекомендаций ВОЗ, потребует подтверждения методом ПЦР. Прежде всего, потому что эти тесты по чувствительности ниже, чем ПЦР. Экспресс-тесты на антиген будут проводить также в случае плановых госпитализаций и контактным с больными COVID-19 лицам», – пояснил Степанов.

Глава Минздрава поручил разработать обновленный алгоритм проведения исследований на COVID-19 и обнародовать его в начале следующей недели.

По его словам, Минздрав планирует осуществлять не менее 1 млн экспресс-тестов на антиген в месяц.