«Запрещают любую огласку»: В «ДНР» шахтеры не могут добиться выплаты долгов по зарплате

В «ДНР» горняки на шахтах в Макеевке не могут добиться выплаты долгов по зарплате. В соцсетях люди пишут, что задолженность составляет уже почти 4 месяца, несмотря на многочисленные обращения коллектива к руководству «республики» и различные «инстанции».

«У горняков "Макеевугля" сил нет так жить дальше. Задолженность по зарплате достигла почти 4-х месяцев. Долгов уже столько, что просто никто не занимает. Два раза на "прямых линиях" Денис Пушилин давал поручение министру угля и энергетики Руслану Дубовскому погасить долги, но ничего так и не было сделано. Наоборот, долги только выросли. Если в прошлую "прямую линию" у нас была задолженность в полтора месяца, то сейчас идет уже 4-й месяц», – сообщает макеевчанин в одном из Telegram-каналов, освещающих жизнь в «ДНР».

Автор сообщения пишет, что он и его коллеги обращались во все возможные «инстанции», но результата нет.

«Гоструд ДНР ответил, что сделать не может ничего (нет у них такой компетенции), обращения к Пушилину на сайт также ничего не меняет (там перестали отвечать). Эти обращения постоянно спускают обратно на шахты, где мы работаем, и начинается "разбор полетов" у директоров. Они запрещают любую огласку, даже законные обращения, вплоть до прямых угроз. СМИ наши, как обычно, молчат. Хотелось бы напомнить всем, особенно ответственным за отрасль чиновникам, о нашем бедственном положении. Когда ликвидируют задолженности и начнут нормально платить?», – задает вопрос шахтер.

«"Торезантрацит" – тоже такая задолженность... А что там по ш/у "Донбасс"? У которых задолженность в 10 месяцев?.. ДМЗ – аналогичная ситуация, 4 месяца задолженности. Гражданин начальник собирается что-то делать с ВТС?.. Типичная "политика" МММ...все просто замечательно... Ощущение, что цель республики – обнулить регион и оставить тут голое поле. Не дадут нам здесь нормальной жизни, как раньше, а слово народная республика просто пшик», – пишут люди в обсуждении темы о подобных ситуациях на иных предприятиях.

Напомним, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ситуация с зарплатой на шахтах еще более ухудшается. Задолженность на отдельных предприятиях превышает 5 месяцев. Это касается рудников, добывающих энергетический уголь.