«Противно читать такие вопросы»: В «ДНР» обсуждают тематику «прямой линии» Пушилина

На «прямую линию» «главы ДНР» Дениса Пушилина, которая планируется 15 декабря, поступило более двух тысяч обращений. Об этом сообщает пресс-служба «правительства республики».

«По состоянию на 11 декабря 2020 года количество обращений на прямую линию с Денисом Пушилиным превысило две тысячи», – говорится в сообщении.

В «ДНР» уверяют, что большинство поступивших обращений касаются проблем сферы ЖКХ – водоснабжения и отопления, а также вопросов получения паспортов «ДНР» и РФ, восстановления жилого фонда. Далее называются темы, связанные с медицинской помощью, образовательными услугами, и в последнюю очередь упоминается о вопросах, связанных с «повышением зарплат и пенсий, пересечением границ».

Местные жители в соцсетях возмущаются тем, что заявленные приоритетными вопросы не соответствуют реальным проблемам людей, многие высказываются за открытие линии разграничения с подконтрольной Украине территорией.

«Фуууу, противно читать такие вопросы!.. А за блокпосты нет вопросов???.. Да по любому вопросы все подготовлены! Как и в прошлом формате... Вопрос и четко подготовленный ответ с листика!.. Тошнит», – пишут люди в обсуждении темы.

Напомним, ранее некоторые местные группы в соцсетях решили провести опросы, что больше всего волнует людей и о чем они хотят спросить Дениса Пушилина в время «прямой линии». В результате оказалось, что самым главным вопросом дончане назвали открытие «границ» и разблокирование КПВВ на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией. В одном из местных Telegram-каналов за это высказались 23% из более 2 200 участников опроса.