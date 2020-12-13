RU
Все новости

Коронавирус: В Украине за сутки 9176 заразившихся

13.12.20 09:57

В Украине за последние сутки зафиксировано 9176 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

  • выздоровели – 7563 чел.;
  • госпитализированы – 2969 чел.;
  • летальных случаев – 156;
  • осуществлено тестирований за сутки – 41 489 (в том числе методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 894 215 человек, из них:

  • выздоровели – 501 564 чел. (56% всех заболевших);
  • на лечении – 377 497 чел. (42%);
  • летальных случаев – 15 154 (1,7%).

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 91138 случаев;
  • Винницкая область – 19 801 случай;
  • Волынская область – 28 019 случаев;
  • Днепропетровская область – 49074 случаи;
  • Донецкая область – 29 398 случаев;
  • Житомирская область – 34 073 случая;
  • Закарпатская область – 26 016 случаев;
  • Запорожская область – 41 995 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
  • Киевская область – 48523 случаи;
  • Кировоградская область – 7166 случаев;
  • Луганская область – 7889 случаев;
  • Львовская область – 53 662 случая;
  • Николаевская область – 23864 случаи;
  • Одесская область – 57 699 случаев;
  • Полтавская область – 29 121 случай;
  • Ровенская область – 36 117 случаев;
  • Сумская область – 35 702 случая;
  • Тернопольская область – 31 165 случаев;
  • Харьковская область – 62 324 случая;
  • Херсонская область – 13 972 случая;
  • Хмельницкая область – 34 800 случаев;
  • Черкасская область – 31 209 случаев;
  • Черновицкая область – 36 695 случаев;
  • Черниговская область – 24 125 случаев.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк