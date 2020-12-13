Коронавирус: В Украине за сутки 9176 заразившихся

В Украине за последние сутки зафиксировано 9176 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

выздоровели – 7563 чел.;

госпитализированы – 2969 чел.;

летальных случаев – 156;

осуществлено тестирований за сутки – 41 489 (в том числе методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 894 215 человек, из них:

выздоровели – 501 564 чел. (56% всех заболевших);

на лечении – 377 497 чел. (42%);

чел. (42%); летальных случаев – 15 154 (1,7%).

Количество заболеваний по регионам: