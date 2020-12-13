Коронавирус: В Украине за сутки 9176 заразившихся

В Украине за последние сутки зафиксировано 9176 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки:
- выздоровели – 7563 чел.;
- госпитализированы – 2969 чел.;
- летальных случаев – 156;
- осуществлено тестирований за сутки – 41 489 (в том числе методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 894 215 человек, из них:
- выздоровели – 501 564 чел. (56% всех заболевших);
- на лечении – 377 497 чел. (42%);
- летальных случаев – 15 154 (1,7%).
Количество заболеваний по регионам:
- г. Киев – 91138 случаев;
- Винницкая область – 19 801 случай;
- Волынская область – 28 019 случаев;
- Днепропетровская область – 49074 случаи;
- Донецкая область – 29 398 случаев;
- Житомирская область – 34 073 случая;
- Закарпатская область – 26 016 случаев;
- Запорожская область – 41 995 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
- Киевская область – 48523 случаи;
- Кировоградская область – 7166 случаев;
- Луганская область – 7889 случаев;
- Львовская область – 53 662 случая;
- Николаевская область – 23864 случаи;
- Одесская область – 57 699 случаев;
- Полтавская область – 29 121 случай;
- Ровенская область – 36 117 случаев;
- Сумская область – 35 702 случая;
- Тернопольская область – 31 165 случаев;
- Харьковская область – 62 324 случая;
- Херсонская область – 13 972 случая;
- Хмельницкая область – 34 800 случаев;
- Черкасская область – 31 209 случаев;
- Черновицкая область – 36 695 случаев;
- Черниговская область – 24 125 случаев.