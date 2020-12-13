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В «Л-ДНР» сохраняется высокая смертность от коронавируса

13.12.20 10:24
В больнице Донецка / Фото из открытых источников
В больнице Донецка / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в «ДНР» – 124 новых случаев коронавируса, в «ЛНР» – 20. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщают «республиканские минздравы».

Так, в «ДНР» проведено 249 исследований на COVID-19, из них выявлено 95 случаев заболевания, у 29 пациентов диагноз установлен клинико-эпидемиологически.

За сутки выявлено 87 случаев пневмоний, по ним госпитализированы 60. Всего на лечении 1686 пациентов с пневмониями, из них 563 на кислородной поддержке (+25 за сутки).

С начала пандемии по состоянию 13 декабря в «ДНР» 12 525 зарегистрированных случаев COVID-19, из них:

  • выписаны – 7275 человек (33%);
  • на лечении – 4102 пациента (58%);
  • летальных случаев – 1148 (9,2%).

В «ЛНР» с начала пандемии – 1888 случаев заражения, из них:

  • выписаны – 1634 человек (87%);
  • на лечении – 98 пациента (5%);
  • летальных случаев – 156 (8,3%).

Напомним, что в Украине смертность от COVID-19 составляет 1,7%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 13 декабря в Украине COVID-19 заболели 894 215 человека (501 564 пациентов выздоровели, 15 154– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (12 декабря) – 29 031 случай (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 592), Луганской области (12 декабря) – 7 705 случаев (выздоровели – 5 666 пациентов, летальных случаев – 206).

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