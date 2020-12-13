Сводка из зоны ООС за 12 декабря: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 12 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе украинские военные зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. Были ранены двое военных. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает штаб ООС.

Так, в районе поселков Верхнеторецкое (Донецкая обл.) и Золотое-4 (Луганская обл.) противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. «Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение», – отметили в штабе.

Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи поселков Луганское, Водяное и города Марьинка, а у Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

«Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращения огня)», – заключили в штабе ООС.

В «ДНР» утверждают, что позиции незаконных вооруженных формирований были обстреляны 1 раз, «стрельба велась в направлении села Ленинское из АГС». Также представители «ДНР» в СЦКК зафиксировали 4 взрыва в районе поселков Опытное под Донецком и Водяного под Мариуполем.

В «ЛНР» отмечают, что обстрелов их позиций не было.