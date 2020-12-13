В «ЛНР» и обратно: Как проходит утро на КПВВ «Станица Луганская» (20 фото)

Единственным полноценно функционирующим пунктом перехода на линии разграничения Донбасса на сегодняшний день по-прежнему остается КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Ежедневно сотни людей переходят по отремонтированному мосту через реку Северский Донец – на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении, передает «Деловой Славянск».

КПВВ «Станица Луганская» в зимнее время работает с 8 до 16 часов. Пересекать линию разграничения следует в защитной маске.

Прибывшим на КПВВ из «ЛНР» необходимо активировать приложение «Вдома» для двухнедельной самоизоляции. Пограничники на КПВВ помогают старикам разобраться с приложением. В случае отсутствия смартфона, нужно отправится на обсервацию в специальное заведение.

Отрицательный тест на COVID-19 – основание для завершения самоизоляции / обсервации. На КПВВ действуют две точки лабораторий по сдачие ПЦР-теста.