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В «ЛНР» и обратно: Как проходит утро на КПВВ «Станица Луганская» (20 фото)

13.12.20 11:22
КПВВ «Станица Луганская»
КПВВ «Станица Луганская»

Единственным полноценно функционирующим пунктом перехода на линии разграничения Донбасса на сегодняшний день по-прежнему остается КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Ежедневно сотни людей переходят по отремонтированному мосту через реку Северский Донец – на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении, передает «Деловой Славянск».

КПВВ «Станица Луганская» в зимнее время работает с 8 до 16 часов. Пересекать линию разграничения следует в защитной маске.

КПВВ «Станица Луганская»

Прибывшим на КПВВ из «ЛНР» необходимо активировать приложение «Вдома» для двухнедельной самоизоляции. Пограничники на КПВВ помогают старикам разобраться с приложением. В случае отсутствия смартфона, нужно отправится на обсервацию в специальное заведение.

Отрицательный тест на COVID-19 – основание для завершения самоизоляции / обсервации. На КПВВ действуют две точки лабораторий по сдачие ПЦР-теста.

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