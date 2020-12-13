На Донетчине от коронавируса выздоровели 66% заболевших (Карта)

За прошедшие сутки – в Донецкой области выявили еще 367 новых зараженных коронавирусом, – в том числе 24 ребенка. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых больных:

105 – в Мариупольской ОТГ;

57 – в Краматорской ОТГ;

36 – в Светлодарской ОТГ;

32 – в Славянской ОТГ;

29 – в Великоновоселковской ОТГ;

16 – в Дружковской ОТГ;

14 – в Константиновской ОТГ;

14 – в Марьинской ОТГ;

12 – в Мирненской ОТГ;

9 – в Торецкой ОТГ;

8 – в Северской ОТГ;

8 – в Угледарской ОТГ;

5 – в Волновахской ОТГ;

3 – в Селидовской ОТГ;

3 – в Добропольской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Кураховской, Комарской, Старомлыновской и Лиманской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Звановской, Ольгинской, Николаевской, Черкасской и Андреевской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 398 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 19 263 человек (66% от всех заболевших);

на лечении – 9 543 пациентов (32%);

летальных случаев – 592 (2%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 13 декабря – в Украине COVID-19 заболели 894 215 человека (501 564 пациентов выздоровели, 15 154– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (12 декабря) – 29 031 случай (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 592), Луганской области (12 декабря) – 7 705 случаев (выздоровели – 5 666 пациентов, летальных случаев – 206).

В «ДНР» – 12 525 заболевших (выздоровели – 7 275 человек, скончались – 1 148), в «ЛНР» – 1 888 заболевших (выздоровели – 1 634 человек, скончались – 156).