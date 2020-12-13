На Донетчине от коронавируса выздоровели 66% заболевших (Карта)

За прошедшие сутки – в Донецкой области выявили еще 367 новых зараженных коронавирусом, – в том числе 24 ребенка. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Среди новых больных:
- 105 – в Мариупольской ОТГ;
- 57 – в Краматорской ОТГ;
- 36 – в Светлодарской ОТГ;
- 32 – в Славянской ОТГ;
- 29 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 16 – в Дружковской ОТГ;
- 14 – в Константиновской ОТГ;
- 14 – в Марьинской ОТГ;
- 12 – в Мирненской ОТГ;
- 9 – в Торецкой ОТГ;
- 8 – в Северской ОТГ;
- 8 – в Угледарской ОТГ;
- 5 – в Волновахской ОТГ;
- 3 – в Селидовской ОТГ;
- 3 – в Добропольской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Кураховской, Комарской, Старомлыновской и Лиманской ОТГ;
- по 1 – в Часовоярской, Звановской, Ольгинской, Николаевской, Черкасской и Андреевской ОТГ.
Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 398 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 19 263 человек (66% от всех заболевших);
- на лечении – 9 543 пациентов (32%);
- летальных случаев – 592 (2%).
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 13 декабря – в Украине COVID-19 заболели 894 215 человека (501 564 пациентов выздоровели, 15 154– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (12 декабря) – 29 031 случай (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 592), Луганской области (12 декабря) – 7 705 случаев (выздоровели – 5 666 пациентов, летальных случаев – 206).
В «ДНР» – 12 525 заболевших (выздоровели – 7 275 человек, скончались – 1 148), в «ЛНР» – 1 888 заболевших (выздоровели – 1 634 человек, скончались – 156).