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На Донетчине от коронавируса выздоровели 66% заболевших (Карта)

13.12.20 11:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки – в Донецкой области выявили еще 367 новых зараженных коронавирусом, – в том числе 24 ребенка. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых больных:

  • 105 – в Мариупольской ОТГ;
  • 57 – в Краматорской ОТГ;
  • 36 – в Светлодарской ОТГ;
  • 32 – в Славянской ОТГ;
  • 29 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 16 – в Дружковской ОТГ;
  • 14 – в Константиновской ОТГ;
  • 14 – в Марьинской ОТГ;
  • 12 – в Мирненской ОТГ;
  • 9 – в Торецкой ОТГ;
  • 8 – в Северской ОТГ;
  • 8 – в Угледарской ОТГ;
  • 5 – в Волновахской ОТГ;
  • 3 – в Селидовской ОТГ;
  • 3 – в Добропольской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Кураховской, Комарской, Старомлыновской и Лиманской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Звановской, Ольгинской, Николаевской, Черкасской и Андреевской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 398 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 19 263 человек (66% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 543 пациентов (32%);
  • летальных случаев – 592 (2%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 13 декабря – в Украине COVID-19 заболели 894 215 человека (501 564 пациентов выздоровели, 15 154– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (12 декабря) – 29 031 случай (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 592), Луганской области (12 декабря) – 7 705 случаев (выздоровели – 5 666 пациентов, летальных случаев – 206).

В «ДНР» – 12 525 заболевших (выздоровели – 7 275 человек, скончались – 1 148), в «ЛНР» – 1 888 заболевших (выздоровели – 1 634 человек, скончались – 156).

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