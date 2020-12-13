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На Луганщине от коронавируса умерли 3 жителя

13.12.20 15:19
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За прошедшие сутки в Луганской области от осложнений COVID-19 умерли еще 3 человека: 68-летний мужчина и 38-летняя женщина из Лисичанска, а также 69-летняя женщина из Новоайдарского района. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Кроме того, лабораторно подтверждено 184 новых случая коронавируса, выздоровели 6 человек.

География выявленных заболеваний:

  • Лисичанск – 47;
  • Рубежное – 28;
  • Северодонецк – 52;
  • Кременской район – 3;
  • Марковский район – 2;
  • Новоайдарский район – 4;
  • Новопсковский район – 1;
  • Попаснянский район – 2;
  • Сватовский район – 10;
  • Станично-Луганский район – 6;
  • Старобельский район – 14;
  • Троицкий район – 16.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляе 21,3%.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7889 человек (в т.ч. 315 детей возрастом до 17 лет), из них:

  • выздоровели – 5672 (72% от всех заболевших);
  • лечатся – 2008 (26%);
  • летальные случаи – 209 (2,6%).

За время распространения вируса в области коронавирусом заболело 315 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 205.

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