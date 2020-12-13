На Луганщине от коронавируса умерли 3 жителя

За прошедшие сутки в Луганской области от осложнений COVID-19 умерли еще 3 человека: 68-летний мужчина и 38-летняя женщина из Лисичанска, а также 69-летняя женщина из Новоайдарского района. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Кроме того, лабораторно подтверждено 184 новых случая коронавируса, выздоровели 6 человек.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – 47;

Рубежное – 28;

Северодонецк – 52;

Кременской район – 3;

Марковский район – 2;

Новоайдарский район – 4;

Новопсковский район – 1;

Попаснянский район – 2;

Сватовский район – 10;

Станично-Луганский район – 6;

Старобельский район – 14;

Троицкий район – 16.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляе 21,3%.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7889 человек (в т.ч. 315 детей возрастом до 17 лет), из них:

выздоровели – 5672 (72% от всех заболевших);

лечатся – 2008 (26%);

летальные случаи – 209 (2,6%).

За время распространения вируса в области коронавирусом заболело 315 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 205.