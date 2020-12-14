«Индекс оливье» 2020: На сколько подорожал за год популярный новогодний салат

Приближаются новогодние праздники, и одним из традиционных способов узнать настоящий показатель инфляции в стране заключается в подсчете так называемого «индекса оливье». По сравнению с прошлым годом он вырос на 11,7%, сообщает портал «Хвиля».

Оливье является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе многих украинцев.

Чтобы выяснить «индекс оливье», следует взять за основу популярный рецепт блюда, рассчитанный на несколько человек. Стоимость всех продуктов суммируется и сравнивается с аналогичными показателями прошлого года.

Например, в прошлом году для приготовления салата на шестерых человек требовалось приобрести продукты на общую сумму в 170 грн. Подобная затея в настоящее время обойдется уже не менее, чем в 190 грн. Следовательно, «индекс оливье» поднялся на 11,7% за календарный год.

Примечательно, что эти данные могут отличаться от региона к региону. Например, самыми высокими оказались цены на западе и юге Украины, зато в восточных областях стоимость продуктов получилась одной из самых низких по стране.

За двенадцать месяцев прибавили в цене такие продукты, как колбаса, яйца, майонез и картофель. Стоимость зеленого лука, огурцов, консервированного горошка, соли и морковки практически не изменилась. Однако тут важно понимать, что цены на продукты традиционно подскочат ближе к концу декабря, а потому многие хозяйки стараются заранее купить часть продуктов, из которых будут готовить новогодние блюда.

Напомним, в 2017 году приготовление оливье весом в 1,8 кг из расчета на семью обходилось в 83 грн., в 2018 году – в 95,6 грн. В 2019 году праздничный ужин в канун Нового года обходился на 12% дороже, чем в предыдущем.