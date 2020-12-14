В Украине зафиксировали 6 451 новый случай COVID-19

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 355 детей и 215 медработников. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях», – уточнил министр.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 895 человек;

летальных исходов – 93;

выздоровели – 5 154 человека;

проведено тестирований за сутки – 25 582 (в том числе методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089).

За все время пандемии в Украине заболели 900 666 человек, из них:

выздоровели – 506 718 человек (56,3% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 378 701 человек (42%);

летальных исходов – 15 247 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 052 686.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 91 743 случая;

Винницкая область – 19 866 случаев;

Волынская область – 28 246 случаев;

Днепропетровская область – 49 535 случаев;

Донецкая область – 29 660 случаев;

Житомирская область – 34 491 случай;

Закарпатская область – 26 153 случая;

Запорожская область – 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;

Киевская область – 49 044 случая;

Кировоградская область – 7 225 случаев;

Луганская область – 7 929 случаев;

Львовская область – 53 844 случая;

Николаевская область – 24 099 случаев;

Одесская область – 58 283 случая;

Полтавская область – 29 450 случаев;

Ровенская область – 36 262 случая;

Сумская область – 35 968 случаев;

Тернопольская область – 31 283 случая;

Харьковская область – 62 428 случаев;

Херсонская область – 14 207 случаев;

Хмельницкая область – 34 840 случаев;

Черкасская область – 31 607 случаев;

Черновицкая область – 36 889 случаев;

Черниговская область – 24 411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.