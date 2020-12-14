В Украине зафиксировали 6 451 новый случай COVID-19

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 355 детей и 215 медработников. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях», – уточнил министр.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 895 человек;
- летальных исходов – 93;
- выздоровели – 5 154 человека;
- проведено тестирований за сутки – 25 582 (в том числе методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089).
За все время пандемии в Украине заболели 900 666 человек, из них:
- выздоровели – 506 718 человек (56,3% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 378 701 человек (42%);
- летальных исходов – 15 247 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 052 686.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 91 743 случая;
Винницкая область – 19 866 случаев;
Волынская область – 28 246 случаев;
Днепропетровская область – 49 535 случаев;
Донецкая область – 29 660 случаев;
Житомирская область – 34 491 случай;
Закарпатская область – 26 153 случая;
Запорожская область – 42 435 случаев;
Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;
Киевская область – 49 044 случая;
Кировоградская область – 7 225 случаев;
Луганская область – 7 929 случаев;
Львовская область – 53 844 случая;
Николаевская область – 24 099 случаев;
Одесская область – 58 283 случая;
Полтавская область – 29 450 случаев;
Ровенская область – 36 262 случая;
Сумская область – 35 968 случаев;
Тернопольская область – 31 283 случая;
Харьковская область – 62 428 случаев;
Херсонская область – 14 207 случаев;
Хмельницкая область – 34 840 случаев;
Черкасская область – 31 607 случаев;
Черновицкая область – 36 889 случаев;
Черниговская область – 24 411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.