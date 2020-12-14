Локдаун могут ввести раньше: В Кабмине озвучили новое условие

В правительстве будут рассматривать введение жесткого карантина, если суточное количество заболевших COVID-19 достигнет 32-35 тыс. человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает «Украина 24».

«Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек в COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции», – сказал он.

Он подтвердил, что при количестве 32-35 тысяч заболевших в сутки в Кабмине будут принимать решение о локдауне.

«Да, но надо полагать, что кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе – на 75 тысяч», – добавил Немчинов.

Напомним, на период с 8 по 24 января 2021 года правительство вводит усиленные карантинные ограничения. Но если ситуация с COVID-19 будет стремительно ухудшаться, государство оставляет за собой право вводить карантин немедленно.