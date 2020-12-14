21 смерть и новые зараженные: Кириленко рассказал о COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 262 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних дней в Донецкой области еще 21 человек скончался от коронавирусной болезни:

19 – в Мариупольской ОТГ;

по 1 – в Дружковской и Краматорской ОТГ.

За воскресенье, 13 декабря, лаборатории сообщили о еще 262 больных:

93 – в Мариупольской ОТГ;

34 – в Краматорской ОТГ;

21 – в Волновахской ОТГ;

15 – в Константиновской ОТГ;

14 – в Марьинской ОТГ;

по 10 – в Бахмутской, Мангушской и Мирненской ОТГ;

9 – в Покровской ОТГ;

8 – в Великоновоселковской ОТГ;

7 – в Угледарской ОТГ;

по 6 – в Никольской и Комарской ОТГ;

по 5 – в Кураховской и Авдеевской ОТГ;

4 – в Кальчицкой ОТГ;

3 – в Ольгинской ОТГ;

по 1 – в Сартанской и Светлодарской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 660 случаев заражения COVID-19, из них: