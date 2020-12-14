21 смерть и новые зараженные: Кириленко рассказал о COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 262 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
В течение последних дней в Донецкой области еще 21 человек скончался от коронавирусной болезни:
- 19 – в Мариупольской ОТГ;
- по 1 – в Дружковской и Краматорской ОТГ.
За воскресенье, 13 декабря, лаборатории сообщили о еще 262 больных:
- 93 – в Мариупольской ОТГ;
- 34 – в Краматорской ОТГ;
- 21 – в Волновахской ОТГ;
- 15 – в Константиновской ОТГ;
- 14 – в Марьинской ОТГ;
- по 10 – в Бахмутской, Мангушской и Мирненской ОТГ;
- 9 – в Покровской ОТГ;
- 8 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 7 – в Угледарской ОТГ;
- по 6 – в Никольской и Комарской ОТГ;
- по 5 – в Кураховской и Авдеевской ОТГ;
- 4 – в Кальчицкой ОТГ;
- 3 – в Ольгинской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской и Светлодарской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 660 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 19 263 человека (66% от всех заболевших);
- на лечении – 9 784 пациента (32%);
- летальных случаев – 613 (2%).