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21 смерть и новые зараженные: Кириленко рассказал о COVID-19 (Карта)

14.12.20 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 262 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних дней в Донецкой области еще 21 человек скончался от коронавирусной болезни:

  • 19 – в Мариупольской ОТГ;
  • по 1 – в Дружковской и Краматорской ОТГ.

За воскресенье, 13 декабря, лаборатории сообщили о еще 262 больных:

  • 93 – в Мариупольской ОТГ;
  • 34 – в Краматорской ОТГ;
  • 21 – в Волновахской ОТГ;
  • 15 – в Константиновской ОТГ;
  • 14 – в Марьинской ОТГ;
  • по 10 – в Бахмутской, Мангушской и Мирненской ОТГ;
  • 9 – в Покровской ОТГ;
  • 8 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 7 – в Угледарской ОТГ;
  • по 6 – в Никольской и Комарской ОТГ;
  • по 5 – в Кураховской и Авдеевской ОТГ;
  • 4 – в Кальчицкой ОТГ;
  • 3 – в Ольгинской ОТГ;
  • по 1 – в Сартанской и Светлодарской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 29 660 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 19 263 человека (66% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 784 пациента (32%);
  • летальных случаев – 613 (2%).

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