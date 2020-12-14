RU
Все новости

Женщины застыдят: В Донецке обсуждают, что делать, когда тротуары покрыты льдом (Фото)

14.12.20 10:51
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке – гололед.

Как рассказывают местные жители в соцсети, 13 декабря на улицах и дорогах было очень скользко:

  • Игорь: «Завтра будет "день травматолога"»;
  • Евгения: «Если кто-то захочет выйти на улицу, не рекомендую. Идет дождь при нуле градусов, все тротуары превратились в стекло»;
  • Александр: «Погода дрянь, но зато можно на каток не ходить, "Фунтура" под каждым домом просто»;
  • Оксана: «Охххххх, сегодня частный сектор весь во льду. На 15 км/ч – и то заносит»;
  • Наталья: «А как быть тем людям, которые только недавно вылезли из гипса... Погода, ты издеваешься?»;
  • Сеня: «Ну очень скользко. Там, где тротуарка – особенно. Проезжая часть – больмень, но нужно крайне аккуратно, особенно на заднем приводе»;
  • Александр: «Точно. Сам чуть не навернулся»;
  • Геннадий: «Да, "больмень". Протаранил головой свою же машину, выходя»;
  • Дмитрий: «К утру хотя бы дороги исправят?».

Сегодня, 14 декабря, ситуация не изменилась. Коммунальщики не посыпают тротуары даже на центральных улицах, не говоря уже об окраинах:

  • Миша: «Как там на улице? Выходить можно?»;
  • Наталья: «Выезжать можно»;
  • Александр: «На четвереньках? А то что-то люди тротуар обходят стороной...»;
  • Марианна: «Наше окраинное захолустье вообще забыто, можно и не мечтать, что вспомнят, если даже в центре не посыпают»;
  • Наталья: «В том-то и беда, что на тротуарах никто ничем не посыпает, приходится на четвереньках ехать...»;
  • Андрей: «Каток!»;
  • Марина:

Люди также делятся советами:

  • Анна: «С шипами на подошве можно»;
  • Василий: «Если скользко – не беда, в рюкзаке коньки всегда»;
  • Наталья: «Выползла со двора на четвереньках. Идите по проезжей части, там не скользко!»;
  • Александр: «Резину шипованную, на попу – подушку. У кого ледоходы – счастье»;
  • Андрей: «Пешеходам рекомендуется передвигаться на четырех костях. Эдакий полноприводный пешеход!»;
  • Сергей: «Надевайте на ботинки носки, ни разу не упадете, проверено»;
  • Александр: «Женщины застыдят! Они в сандалии носки не разрешают..., а тут на ботинки».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк