Женщины застыдят: В Донецке обсуждают, что делать, когда тротуары покрыты льдом (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке – гололед.

Как рассказывают местные жители в соцсети, 13 декабря на улицах и дорогах было очень скользко:

Игорь: «Завтра будет "день травматолога"»;

Евгения: «Если кто-то захочет выйти на улицу, не рекомендую. Идет дождь при нуле градусов, все тротуары превратились в стекло»;

Александр: «Погода дрянь, но зато можно на каток не ходить, "Фунтура" под каждым домом просто»;

Оксана: «Охххххх, сегодня частный сектор весь во льду. На 15 км/ч – и то заносит»;

Наталья: «А как быть тем людям, которые только недавно вылезли из гипса... Погода, ты издеваешься?»;

Сеня: «Ну очень скользко. Там, где тротуарка – особенно. Проезжая часть – больмень, но нужно крайне аккуратно, особенно на заднем приводе»;

Александр: «Точно. Сам чуть не навернулся»;

Геннадий: «Да, "больмень". Протаранил головой свою же машину, выходя»;

Дмитрий: «К утру хотя бы дороги исправят?».

Сегодня, 14 декабря, ситуация не изменилась. Коммунальщики не посыпают тротуары даже на центральных улицах, не говоря уже об окраинах:

Миша: «Как там на улице? Выходить можно?»;

Наталья: «Выезжать можно»;

Александр: «На четвереньках? А то что-то люди тротуар обходят стороной...»;

Марианна: «Наше окраинное захолустье вообще забыто, можно и не мечтать, что вспомнят, если даже в центре не посыпают»;

Наталья: «В том-то и беда, что на тротуарах никто ничем не посыпает, приходится на четвереньках ехать...»;

Андрей: «Каток!»;

Марина:

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