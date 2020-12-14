Катастрофа все ближе: В «ЛНР» из-за закрытых шахт водоемы потеряли миллионы кубометров воды

В «ЛНР» происходят необратимые нарушения экосистемы, связанные с водоотливами шахт. Местные блогеры пишут о нескольких миллионах кубометров воды, которые потеряли водоемы из-за закрытых предприятий, и о неумолимо приближающейся экологической катастрофе.

«Осведомленные люди знают, что осадки уже не в силах как-то повлиять на ситуацию, а бесснежная зима просто ускорит наступление тяжелых экологических последствий, которые жители республики ощутят на себе уже 2021 году», – отмечает один из луганских Telegram-каналов.

Как сообщают луганчане, в некоторых реках, например в Ольховке, снова появилась вода, но ее уровень находится на критически низких отметках.

«Уровень воды в Исаковском водохранилище продолжает падать – из-за закрытия шахты "Романовская" водоем ежемесячно недополучает полмиллиона кубометров воды. За период с мая по декабрь месяц Исаковское водохранилище недополучило 3,5 миллиона кубометров воды (9-10% от водохранилища). Катастрофа все ближе, часы тикают», – подчеркивают в паблике.

Также блогеры указывают на то, что критическая ситуация сложилась и с другим водохранилищем – Елизаветинским.