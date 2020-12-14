Сводка из зоны ООС за 13 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументированы 9 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Пивденное. Утром НВФ применили минометы калибром 82 мм, а в вечернее время – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже у Катериновки, противник провоцировал украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, была отмечена огневая активность противника из автоматических с танковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал украинских военных из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово, противник вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На огневые провокации противника украинские подразделения давали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева в минувшие сутки три раза открывали огонь по территории ДНР. Под огонь попало село Веселое на донецком направлении, села Новая Таврия и Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы (АГС, РПГ и СПГ) и стрелковое оружие. Также сообщается о трех взрывах на украинских позициях в районе населенных пунктов Дзержинск (после декоммунизации – Торецк, – ред.) и Марьинка. Кроме того, в указанный период военные Киева нарушили запрет на проведение инженерных работ в районе подконтрольного украинским властям села Водяное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Молодежное. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия».