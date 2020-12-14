Большинство заблокировано: В штабе ООС рассказали о ситуации на КПВВ

За минувшую неделю через два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе линию разграничения пересекли более 11 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В штабе напомнили, что все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с украинской стороны функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокирован незаконными вооруженными формированиями.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» – ежедневно и «Новотроицкое» – дважды в неделю в понедельник и пятницу.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили пропуск:

в КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную территорию Украины – 5 690 человек, на контролируемую территорию – 5 242 человека;

через КПВВ «Новотроицкое» – 167 граждан и 32 транспортных средства проследовали в направлении временно неподконтрольного Донецка, и одновременно 107 человек и 20 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

«Напоминаем, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции при пересечении КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия. Перемещение на территории КПВВ осуществляется с соблюдением социальной дистанции и надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации», – добавили в штабе ООС.

Напомним, приложение «Дій вдома» переименовали на просто «Вдома», чтобы люди не путали его с программой «Дія». Обновленное мобильное приложение «Вдома», которое должны устанавливать пересекающие КПВВ со стороны неподконтрольных правительству территорий, не всегда без проблем загружается на смартфоны или планшеты. Как их решить – советами поделились правозащитники.