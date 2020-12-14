Матч «Ингулец» – «Шахтер» не состоялся

Игра 13-го тура Украинской футбольной премьер-лиги «Ингулец» – «Шахтер», которая должна была пройти в Кропивницком 13 декабря, была отменена из-за состояния поля на стадионе. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Шахтер».

Решение перед организационным совещанием с участием представителей клубов озвучил делегат Владимир Фощий.

«Причина отмены поединка: неготовность футбольного поля к проведению матча и высокий риск травмирования игроков», – говорится в сообщении.



«Шахтер» вернулся в Киев.

О подробностях отмены матча рассказали спортивные корреспонденты. По их словам, поле подмерзло и было покрыто льдом. Подогрев на стадионе отсутствует. Арбитр проверил состояние газона в бутсах и пришел к выводу, что там очень скользко, и футболистам будет опасно играть на таком поле.