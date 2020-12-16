Это же макушки: Сколько стоят елки в неподконтрольной Горловке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал, какие елки продают к Новому году.
Горловчанин побывал на елочном базаре возле магазина «Галактика» в жилмассиве Строителей.
По словам продавца, «простая» ель стоит от 500 руб. (192 грн по местному курсу на 16.12.2020), крымская – от 1 тыс. руб. (385 грн). Последняя – более пушистая.
В соцсети люди назвали цены высокими – дешевле новогоднюю ель можно купить и в РФ, и на подконтрольной украинским властям территории:
- Эдуард: «Дорого, в Краснодаре (РФ ред.) дешевле»;
- «Гараж ALSHIRA»: «У нас цены от 150-400 грн... Такие же, почти»;
- Светлана: «Елки очень интересно установили для продажи. Цена, конечно, высокая, может, только 31 декабря скинут»;
- Светлана: «Это не елочки... Это же макушки елочек... Да еще за такие деньги... Капец»;
- Ира: «Раньше елки продавали в Никитовке со Святогорска – не хуже крымских, а сейчас кому они нужны по 500 руб. (192 грн – ред.)»;
- Саша: «Интересно, откуда их привезли, может, из Сибири, шо такая цена космическая?».