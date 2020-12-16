Это же макушки: Сколько стоят елки в неподконтрольной Горловке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал, какие елки продают к Новому году.

Горловчанин побывал на елочном базаре возле магазина «Галактика» в жилмассиве Строителей.

По словам продавца, «простая» ель стоит от 500 руб. (192 грн по местному курсу на 16.12.2020), крымская – от 1 тыс. руб. (385 грн). Последняя – более пушистая.

В соцсети люди назвали цены высокими – дешевле новогоднюю ель можно купить и в РФ, и на подконтрольной украинским властям территории: