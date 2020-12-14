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Где встретить Новый год: Житель неподконтрольной Горловки показал цены на блюда в центре города (Фото)

14.12.20 12:11
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на месте ресторана «Али-Баба» в центре города теперь работает «Столовая №1». В заведении можно заказать новогодний корпоратив за 500 руб. (192 грн по местному курсу на 14.12.2020). Об этом рассказал местный житель Валерий.

Мужчина побывал в заведении на площади Победы. В общем зале Валерий останавливаться не стал, а решил пообедать в отдельной кабинке.

В столовой, рассказал горловчанин, идет подготовка к Новому году. Можно заказать корпоратив: минимальный заказ – 500 руб. (192 грн) с человека. Сам горловчанин сообщил, что еще не решил, где будет встречать Новый год.

В обновленном к праздникам меню указаны цены. Так, стоимость салатов следующая (порция 200 г):

  • «Сухарный» – 135 руб. (52 грн);
  • «Крабовый» – 110 руб. (42 грн);
  • «Греческий» – 175 руб. (67 грн);
  • «Экватор» (с ананасом) – 155 руб. (60 грн);
  • «Влюбленность» (с шампиньонами и филе) – 175 руб. (67 грн).

Есть также холодные закуски:

  • мясное ассорти – 190 руб. (73 грн);
  • сырная тарелка – 190 руб. (73 грн);
  • бутерброд с ветчиной (за шт.) – 35 руб. (13 грн);
  • бутерброд со шпротами – 40 руб. (15 грн);
  • лимон с сахаром – 25 руб. (10 грн).

Горячие блюда:

  • печень куриная с луком – 105 руб. (40 грн);
  • отбивная куриная с овощами – 135 руб. (52 грн);
  • отбивная свиная – 135 руб. (52 грн);
  • отбивная свиная с овощами – 190 руб. (73 грн).

Среди иных приготовлений к праздникам – в зале установлены новые мощные музыкальные колонки.

Валерий также показал свой обед, за который он отдал 160 руб. (грн): это вареники, три блинчика, жареный картофель и винегрет.

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