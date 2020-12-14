RU
Все новости

В «ДНР» в воскресенье закрывали лабораторию и не проводили тестирование на COVID-19

14.12.20 11:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом, так как не проводили исследования. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«13 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «ДНР».

По состоянию на 10:00 14 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 525:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 102 пациента;
  • выздоровели – 7 275 человек;
  • летальных случаев – 1 148.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 63 случая пневмоний, госпитализированы 36 человек. Всего на лечении находятся 1 722 пациента с пневмониями, из них 576 – на кислородной поддержке (+17 за сутки).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк