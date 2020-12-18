Были бабки отдыхать, летать и машины менять: В Донецке показали последний Новый год в аэропорту (Фото)

В соцсети опубликовано фото Донецкого аэропорта – до начала боевых действий. Жители неподконтрольного украинским властям Донецка бурно отреагировали на опубликованный кадр.

«Последний Новый год в Донецком аэропорту. 2013-2014», – подписал фото автор.

В местных пабликах обвиняют в разрушении аэропорта Россию, Игоря Гиркина, украинские власти – мнения высказываются различные. Также дончане вспоминают, что там погибло много людей.

Кроме того, дончане делятся своими сожалениями и воспоминаниями:

Вика: «Последние месяцы нашей счастливой мирной жизни...»;

Антон: «Да, такой красоты уже нам не видать никогда»;

Татьяна: «Я даже и не побывала в аэропорту»;

Юлия: «Хоть и ни разу там не была, а на глаза навернулись слезы...»;

Виталий: «Я хорошо помню это, улетал отдыхать тогда из него»;

Юлианна: «Такую красоту разрушили»;

Таня: «Я в шоке, даже не верится. Я не успела его увидеть».

Жители Донецка отмечают, что сейчас поездка в соседние города обходится как когда-то перелет за границу:

Николай: «Красиво, конечно, но большинство жителей Донецка и не только Донецка, чтобы полететь куда-нибудь самолетом, должны были заплатить свою зарплату за месяц. Все для народа...»;

Анжела: «5000 гривен в оба конца во Францию и Израиль летала еще год назад, а сейчас 5 тысяч стоит поездка в Харьков и обратно. Что там Харьков – в Авдеевку в объезд»;

Стас: «Бред! Зарплата была от 1000 баксов. Перелет в Турцию, Египет 200-250. Донецк – Киев стоил 500 грн. До войны нормально жили. Были бабки отдыхать, летать и машины менять».

Также тему зарплат затрагивают, обсуждая автомобиль Porsche в аэропорту. Эта машина (ее часть видна на фото) была выставлена там в качестве рекламы:

Евгений: «Да. Когда-то в Донецке можно было заработать на Porsche даже честным трудом»;

Руслан: «Та ну, и кем же надо работать?»;

Евгений: «Ну не знаю, как в Донецке в то время, а в Горловке у меня кум на заводе электромонтажником при курсе доллара 8 грн получал 1000 долл. – в теории, собирая такими суммами, можно было вполне насобирать на данное авто»;

Андрей: «В шахте ГРОЗ и проходчики получали до 1500 долл… На предприятиях послабее (выполняя план) – 1000 долл., на флагманах отрасли было поболее»;

Алина: «Каково о таких зарплатах читать нынешним шахтерам, которые и свою-то получают кусками-частями»;

Артур: «Я строил этот аэропорт обычным монтажником систем вентиляции, з/п была не меньше 10 тыс. грн»;

Николай: «А сейчас даже на новую "Гранту" не насобираешь».

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований. 16 января в Украине – День памяти украинских защитников ДАП.