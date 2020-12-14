С караваем: Нардеп показал, как в прифронтовой Авдеевке встречали первый поезд из Киева (Видео)

Сегодня, 14 декабря, в прифронтовую Авдеевку Донецкой области прибыл первый поезд из Киева. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в Facebook.

Состав отправился из столицы 13 декабря в 19:19. Сегодня на станцию в Авдеевке он прибыл в 09:10. Ранее данный поезд курсировал только до Покровска.

Магомедов отметил, что запуск поезда до Авдеевки – «это еще один шаг на пути к миру».

«Сегодня в Авдеевке праздник. Собралось полгорода», – рассказал нардеп.

На вокзале устроили торжественную встречу: играла музыка, а для железнодорожников и пассажиров, в числе которых была детская футбольная команда, подготовили каравай.