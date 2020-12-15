Перед праздниками: В Луганске показали цены на рыбу (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска побывала на рынке, где показала стоимость рыбы незадолго до Нового года.
Женщина поделилась ценами с нескольких торговых точек. Свежемороженая рыба везде стоит примерно одинаково (цена за 1 кг):
- сельдь Норвегия – 150 руб. (58 грн по местному курсу на 15.12.2020);
- скумбрия – 220-230 руб. (85-88 грн);
- хек – 230-260 руб. (88-100 грн);
- минтай – 150 руб. (58 грн);
- камбала – 170 руб. (65 грн);
- горбуша – 285 руб. (110 грн);
- кальмар – 175 руб. (67 грн);
- морской окунь – 295 руб. (113 грн).
Стоимость свежей рыбы (за кг):
- стейки семги – 995 руб. (383 грн);
- карась мелкий – 95 руб. (37 грн);
- карась крупный – 200 руб. (77 грн).