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Перед праздниками: В Луганске показали цены на рыбу (Фото)

15.12.20 12:39
Луганск
Луганск / Фото: youtube.com

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска побывала на рынке, где показала стоимость рыбы незадолго до Нового года.

Женщина поделилась ценами с нескольких торговых точек. Свежемороженая рыба везде стоит примерно одинаково (цена за 1 кг):

  • сельдь Норвегия – 150 руб. (58 грн по местному курсу на 15.12.2020);
  • скумбрия – 220-230 руб. (85-88 грн);
  • хек – 230-260 руб. (88-100 грн);
  • минтай – 150 руб. (58 грн);
  • камбала – 170 руб. (65 грн);
  • горбуша – 285 руб. (110 грн);
  • кальмар – 175 руб. (67 грн);
  • морской окунь – 295 руб. (113 грн).

Стоимость свежей рыбы (за кг):

  • стейки семги – 995 руб. (383 грн);
  • карась мелкий – 95 руб. (37 грн);
  • карась крупный – 200 руб. (77 грн).

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