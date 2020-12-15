Перед праздниками: В Луганске показали цены на рыбу (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска побывала на рынке, где показала стоимость рыбы незадолго до Нового года.

Женщина поделилась ценами с нескольких торговых точек. Свежемороженая рыба везде стоит примерно одинаково (цена за 1 кг):

сельдь Норвегия – 150 руб. (58 грн по местному курсу на 15.12.2020);

скумбрия – 220-230 руб. (85-88 грн);

хек – 230-260 руб. (88-100 грн);

минтай – 150 руб. (58 грн);

камбала – 170 руб. (65 грн);

горбуша – 285 руб. (110 грн);

кальмар – 175 руб. (67 грн);

морской окунь – 295 руб. (113 грн).

Стоимость свежей рыбы (за кг):