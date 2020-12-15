Круто пахнет: В Донецке показали веганский обед на двоих в ресторане (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке супруги Сергей и Алена побывали в паназиатском ресторане «Адачи» и поделились впечатлениями.

Мужчина и женщина продемонстрировали внутренний интерьер ресторана, который находится в районе ТРЦ «Донецк Сити» и работает на захваченных мощностях ресторана «Тануки». Алена в числе плюсов ресторана отметила, что в нем тепло и играет расслабляющая музыка.

Пара заказала веганский обед на двоих, который обошелся в 800 руб. (308 грн по местному курсу на 15.12.2020).

В ожидании заказа они пили чай. Сначала дончанам принесли водоросли чука с кунжутом и долькой лимона, чтобы полить салат лимонным соком. Также в состав блюда вошли тонко нарезанные ломтики огурца, сельдерей и ореховый соус.

«Как он круто пахнет...», – прокомментировал Сергей.

Также они заказали маки с авокадо, веган-ролы (водоросли, огурец и редька). Авокадо показался Алене недостаточно зрелым. «Нам не повезло. Просто это неспелый авокадо, и все», – сказала она.

Еще одно блюдо – это суп с тофу, зеленым луком, водорослями, соевой пастой.

«Мы наелись, было вкусно. Только десертов нет», – поделилась женщина.