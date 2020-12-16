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Наша своеобразная зима: Житель Донецка поделился новыми кадрами (Фото)

16.12.20 12:06
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке – переменчивая погода. Как выглядел город во вторую неделю зимы, показал местный житель Александр Валентинович.

Мужчина продемонстрировал украшенные к Новому году улицы города, маршрутки, кукольный театр, пальму на бульваре Пушкина, елочный базар, елку на центральной городской площади, магазины «Молоко» и магазин техники «Фокс» на месте бывшего «Фокстрота».

«Донецк! Родные городские пейзажи и небольшое фото-ассорти второй недели нашей своеобразной зимы», – написал дончанин.

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